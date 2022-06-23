Полицейские Татарстана за год пресекли 27 правонарушений с наркотиками среди подростков

Основная проблема в сфере наркопреступлений на сегодняшний день – это теневой сегмент интернета, где все операции максимально автоматизированы и обезличены. Об этом во время пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РТ Павел Фоминых.

«Именно отсутствие контакта между продавцом и покупателем привлекает в наркобизнес молодежь, которая рассчитывает быстро заработать и остаться безнаказанной», – поделился спикер.

Однако несмотря на все уловки и хитрости организаторов наркомагазинов, у сотрудников полиции уже наработаны определенные методики, а также имеются все силы для выявления и наказывания подобных преступных схем. Так, в этом году сотрудники полиции задержали 158 человек от 18 до 24 лет за участие в продаже наркотиков, а также 11 подростков.

Кроме того, полицейские пресекли 27 правонарушений среди подростков, связанных с хранением и употреблением наркотиков. При этом трем из них даже не было 16 лет – к административной ответственности привлекли их родителей. За употребление наркотиков на профилактический учет в УВД в этом году поставили 16 школьников, всего на учете – 29 подростков.

Всего за этот год полиция пресекла более трех тысяч правонарушений, связанных с наркотиками, большая часть – за употребление психотропных веществ.