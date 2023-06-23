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Руc Тат
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Происшествия 23 июня 2023 16:11

Полицейские Татарстана в этом году прикрыли четыре крупные нарколаборатории

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В этом году полицейские обнаружили факты производства запрещенных веществ прямо на территории Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану, майор полиции Анвар Каримов.

«В текущем году сотрудниками Управления наркоконтроля пресечена деятельность четырех крупных нарколабораторий по производству синтетических наркотиков», – отметил он.

За пять месяцев сотрудники перекрыли 24 канала поставки наркотиков. По словам Анвара Каримова, Татарстан является транзитным регионом для поставок запрещенных веществ в другие субъекты России.

В республику наркотрафик идет в основном из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Оттуда везут «синтетику», героин и гашиш, сообщил начальник отдела.

#нарколаборатория #МВД по РТ
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