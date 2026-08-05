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Общество 5 августа 2026 10:30

Полицейские Татарстана стали донорами крови

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Полицейские Татарстана стали донорами крови

Семь сотрудников МВД по РТ присоединились к ежегодной благотворительной акции «Донор в погонах» по сбору крови для нуждающихся пациентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В акции участвовали как новички, так и обладатели звания «Почетный донор России». Медики выразили искреннюю признательность сотрудникам полиции за активное участие в спасении жизни людей и регулярное донорство», – говорится в сообщении.

Фото: © МВД по РТ

Мероприятие прошло при поддержке Общественного совета при региональном МВД. Организаторами выступили Марат Айдаров – председатель Совета ветеранов республиканского ведомства и Марина Дзодзуашвили – директор фонда «Дарить надежду».

Фото: © МВД по РТ

Фото: © МВД по РТ

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