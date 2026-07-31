Полицейские Татарстана поздравили ветерана МВД Хариса Салихова с 99-летием

Участник Великой Отечественной войны и ветеран органов внутренних дел Харис Салихович Салихов отметил свой 99‑й день рождения. Поздравить ветерана приехал временно исполняющий обязанности начальника Управления по работе с личным составом МВД по Республике Татарстан подполковник полиции Ренат Гильмеев.

Он выразил ветерану признательность, пожелал ему здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни, а также вручил подарок от главы МВД по РТ, генерал-лейтенанта полиции Дамира Сатретдинова.

Харис Салихович встретил гостей в бодром расположении духа. Ветеран поделился историями из своей жизни и профессионального пути, рассказав о своей службе в органах внутренних дел.

В свои 99 лет Харис Салихович по-прежнему трудится на благо родного ведомства, будучи имам-хатыбом мечети «Хэтер», которая, в свою очередь, является частью Мемориально-культового комплекса МВД по РТ.

Харис Салихович Салихов родился 30 июля 1927 года в д. Чутай Балтасинского района Татарской АССР, находился в Действующей Армии в составе 503 отдельного батальона правительственной связи в должности линейного надсмотрщика.

Харис Салихович был призван в Красную армию в 1944 году со второго курса педагогического училища. Пройдя подготовку на связиста, в начале 1945 года был направлен в войска правительственной связи НКВД. Занимался обеспечением штаба 3-го Украинского фронта под командованием Ф.И. Толбухина бесперебойной радио- и проводной связью, прокладкой новых, ремонтом и охраной существующих линий. Участвовал в боях за Венгрию, Чехословакию, Австрию. Служил на Западной Украине, принимал участие в борьбе с бандеровскими формированиями.

10 апреля 1945 года связистам был отдан приказ переправиться через Дунай и вместе с войсками НКВД занять плацдарм. На середине реки немцы заметили движения советских войск и открыли стрельбу по лодкам, в том числе и по той, где находился командир отделения Салихов со своими 18-ю солдатами. Примерно в 50 метрах от берега мина попала в их лодку, та перевернулась и все оказались в воде, попав как под вражеский огонь. Несколько бойцов погибло, а остальные в панике уцепились за днище лодки. Сил у солдат в руках уже не было, и тут ему пришла в голову идея обернуть поясные ремни вокруг шеи и пристегнуться ими к лодке. Приказав своим бойцам сделать то же самое, Салихов их спас и спустя шесть часов они добрались до берега практически полумёртвыми.

Харис Хазрат не раз вспоминал, как во время службы на Западной Украине едва не погиб в стычке с бандеровцами. Те годы он описывал как особенно тяжёлые: противник действовал исподтишка, из засад, и любая вылазка могла стать последней. Однажды отряд, в котором он служил, попал в тщательно подготовленную ловушку. Бандеровцы знали местность до метра и использовали это, чтобы отрезать путь к отступлению. Но Харис Хазрат сохранил хладнокровие. Он сумел найти едва заметную тропу вдоль оврага, путь, который враги не перекрыли. Под его руководством бойцы, прячась за кустами и пригибаясь к земле, смогли выбраться из кольца.

Харис Салихов награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, «За безупречную службу 3-х степеней, «200 лет МВД России», «300 лет российской милиции», «100 лет образования ТАССР», «За доблестный труд», нагрудными знаками «Отличник милиции», Почетный сотрудник МВД Республики Татарстан, «Ветеран труда».

Орден Красной Звезды Харис Салихович получил в 1971 году за значительные заслуги в борьбе с преступностью. На тот момент он уже служил в Советском райотделе внутренних дел. Благодаря собранной и представленной им информации удалось обезвредить опасных преступников. Преступники поняли, кто стоял за срывом их дел, и решили отомстить. На Хариса Салиховича напали, жестоко избили, в результате чего он получил инвалидность.

В 2017 году ему присвоена государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая за книги «Светские и духовные мотивы в творчестве А. Пушкина, Г. Тукая и проблемы нравственного воспитания сегодня» и «Религия и наука (основы мировых религиозных и светских культур)».

Харис Салихов участвует в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Регулярно проводит уроки Мужества в общеобразовательных школах, специализированных классах и лицеях, Казанском юридическом институте МВД России, принимает участие в церемониях принятия Присяги молодыми сотрудниками полиции, вручения табельного оружия.

Выступает с напутственным словом во время проводов сотрудников полиции, направляемых в служебную командировку на Северный Кавказ. Его выступления перед личным составом сводных отрядов полиции призывают к стойкости духа, мужеству и толерантности.

Продолжительное время входил в состав Общественного совета при МВД по Республике Татарстан. Его работа в данном консультативном органе внесла значительный вклад в разработку и реализацию основных направлений политики МВД по Республике Татарстан в области совершенствования форм и методов воспитания личного состава, укрепления дисциплины и законности, расширения связей с населением.

За долголетнюю безупречную службу в органах внутренних дел Республики Татарстан, значительный личный вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи полковник милиции в отставке Салихов Харис Салихович, ветеран МВД по Республике Татарстан, представляется к награждению медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».