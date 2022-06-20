Полицейские Татарстана поймали вымогателей, который крышевали «сухофруктного» бизнесмена

В полицию республики обратился уроженец одной из стран ближнего зарубежья – он рассказал, что у него вымогают деньги. Как выяснилось, мужчина занимается оптовыми поставками сухофруктов. В 2017 году он договорился с соотечественниками по поводу покровительства за определенное вознаграждение.

Со временем сумма «крышевания» стала увеличиваться, и бизнесмен решил обратиться в полицию. В общей сложности он отдал вымогателям 11 миллионов рублей.

«Противоправную деятельность вымогателей пресекли в ходе оперативной разработки сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан. Полицейские установили, что возглавлял этническую группу и распределял роли четверых участников 52-летний неформальный лидер одной из диаспор», – сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Кроме того, оперативники установили и другие случаи вымогательства: в 2017 году участники этой преступной группы вымогали деньги у молодого человека из РТ: они сообщили ему, что якобы на него завели уголовное дело за кражу и что теперь для прекращения расследования нужно 300 тысяч рублей. Позже они опять вымогали деньги у этого мужчины и его брата за несуществующий долг.

Еще одной жертвой преступников стал обычный рабочий, у которого они требовали 130 тысяч рублей. Так как такого количества денег у него не было, мужчину заставили 10 дней работать в строящемся коттедже, при этом долг с него не сняли.

Помимо этого, они вымогали еще 400 тысяч рублей у другого предпринимателя, который также поставлял сухофрукты. Во всех случаях вымогательства при неуплате долгов злоумышленники вывозили своих жертв в лес и избивали там.

Сейчас полицейским удалось задержать пятерых подозреваемых от 28 до 56 лет. Возбуждено уголовное дело по статьям за вымогательство и мошенничество. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.