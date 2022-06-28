Полицейские Татарстана обнаружили в Московской области нарколабораторию

Во время расследования дела о покушении на сбыт наркотиков, которое возбудили на жителя Ярославля, пойманного с наркотиками автоинспекторами РТ, полицейские республики выяснили, что в Московской области действует нарколаборатория.

Стражи порядка задержали наркодельцов – мужчину и женщину 27 и 30 лет соответственно. Со слов задержанной, она работала закладчицей, после чего ее «куратор» поручил ей готовить наркотики. Тогда она и решила вовлечь в эту схему своего знакомого. По предварительным данным, они готовили наркотики в арендованном доме в одном из посёлков области.

Во время осмотра оперативники изъяли различное оборудование и наркотики массой 16 кг. В телефоне у задержанной также нашли информацию о ещё одном тайнике в Московской области, оттуда полицейские изъяли ещё 5 кг мефедрона.

Возбуждено уголовное дело за производство и сбыт наркотиков. Задержанные находятся под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.