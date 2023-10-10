Полицейские Татарстана изъяли крупную партию контрафактного алкоголя и сигарет

В Татарстане сотрудники МВД изъяли алкогольную и табачную продукцию с признаками фальсификации. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Полицейские установили, что трое жителей Челнов осуществляли оптовые поставки фальсифицированного алкоголя и сигарет в торговые точки автограда и Казани.

Загрузив крупный объем продукции, развозчик выехал в направлении Казани, но был задержан оперативниками. В результате осмотра в легковом автомобиле обнаружено 500 литров контрафактного алкоголя. Также полицейские нашли ключи от гаражного бокса, где хранился контрафакт.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

В гараже полицейские обнаружили и изъяли свыше 13 тысяч флаконов с алкоголем и 409 блоков немаркированной табачной продукции различных наименований.

После этого оперативники провели проверочную закупку в одном из магазинов. В результате обнаружены и изъяты 46,2 литра алкоголя с признаками фальсификации.

Всего оперативники изъяли 1880,2 литра и 4090 пачек немаркированной табачной продукции. Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.