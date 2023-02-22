Полицейские Татарстана изъяли из оборота полтонны различных наркотических средств

Татарстан имеет лучший показатель в ПФО по количеству изъятых запрещенных веществ. Так, за прошлый год изъято полтонны различных наркотических средств, сообщил заместитель министра внутренних дел по РТ – начальник полиции Алексей Соколов на 41-м заседании Госсовета РТ.

«Мы первые в ПФО по количеству выявленных наркопреступлений, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории, по числу лиц, привеченных к уголовной ответственности. Возросло количество перекрытых каналов поставки подконтрольных веществ», – сказал докладчик.

Он уточнил, что наркотики в основном поставлялись в Татарстан из других регионов России. Доминирующим направлением наркотрафика остаются Москва и Санкт-Петербург, откуда поступали синтетические наркотики, героин, гашиш, добавил начальник полиции.

Кроме того, по его словам, перекрыты каналы поступления наркотических средств в Татарстан из Воронежской, Нижегородской и Липецкой областей.

«Ликвидировано восемь подпольных нарколабораторий, действующих на территории Татарстана, Московской, Нижегородской и Ульяновской областей. Изъято более 145 кг наркотических средств, прекурсоры и лабораторное оборудование», – отметил замминистра внутренних дел.

Соколов подчеркнул, что вдвое возросло количество расследованных групповых наркопреступлений, четверть из которых совершены в организованных формах. Более того, в прошлом году было заблокировано более 4 тыс. сайтов по распространению наркотиков.

«Принятые меры дают положительный эффект. На территории республики вдвое сократилось число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения. Почти на треть снизилось количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков», – заключил докладчик.