Полицейские спасли водителя, который замерзал в заглохшем на трассе автомобиле в РТ

Вечером на трассе Казань – Оренбург автоинспекторы Валерий Гаврилов и Александр Якушев заметили мужчину, который идет вдоль дороги в сторону заправки.

Полицейские поинтересовались, что у него случилось. Как сообщил мужчина, его автомобиль заглох неподалеку из-за отсутствия топлива. Стражи порядка посадили его в патрульную машину, чтобы он согрелся, а также напоили его горячим чаем, после чего помогли с заправкой автомобиля.

Фото: ГИБДД Татарстана

Водитель поблагодарил автоинспекторов за оказанную помощь и продолжил путь, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.