Полицейские спасли пьяного казанца от падения с 13-го этажа

Накануне в полицию сообщили о том, что во дворе одного из домов на проспекте Победы на карнизе балкона тринадцатого этажа сидит мужчина, свесив ноги. На место сразу выехали полицейские.

Как они установили, мужчина, будучи пьяным, вернулся домой к своей возлюбленной. В какой-то момент он вышел на балкон и перелез через карниз, после чего начал бить окна соседей.

Сотрудники полиции старший сержант полиции Айназ Яруллин и старший сержант Ильнур Хисамиев попытались отговорить казанца от рокового шага, но тот никого не слушал. И все же в итоге переговоров и слаженных действий полицейских и соседей мужчину удалось спасти и затащить его обратно в квартиру. Затем 39-летнего казанца передали врачам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.