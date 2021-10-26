Росгвардейцы с автоматами встретили диджеев и артистов из Татарстана в Башкортостане

Вооруженные сотрудники Росгвардии встретили в Башкортостане музыкально-литературный автопробег, организованный татарской радиостанцией «Китап». Люди с автоматами наперевес изучили состав творческой группы, а затем устроили слежку. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» одни из участников автопробега.

«В Дюртюлях нас встретил экипаж росгвардейцев с автоматами. Участникам автопробега пришлось объясняться, с какой целью они прибыли в братскую республику», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов изучили, сколько человек в автобусе, причину приезда и цель маршрута. Затем они сели в черную машину без опознавательных знаков и поехали следом за автобусом.

Ранее в Казани начался автопробег до Уфы под названием «Мин матурлык эзләп йөрим…» («В долгий путь, чтобы найти прекрасное…»), организованный радио «Китап». Представители Татарстана за три дня планируют посетить 18 населенных пунктов, в каждом из которых они исполнят 20-минутную программу, включающую исполнение татарских песен и танцев, а также чтение стихотворений. Цель автопробега — укрепление татаро-башкирской дружбы.

Сегодня музыканты и ведущий радиостанции пересекли границу с Башкортостаном, где планируют остановиться в четырех населенных пунктах республики.