Полицейские РТ задержали юных курьеров, забиравших деньги у обманутых пенсионеров

В Менделеевском районе задержали курьеров мошенников, обманывавших пожилых пенсионеров. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Аферисты работали по отработанной схеме «Ваш родственник попал в беду». Так, 85-летняя пенсионерка поверила в то, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы урегулировать вопросы, женщина завернула 100 тысяч рублей в полотенце и передала вместе с личными вещами курьеру. В назначенное время к ней прибыл курьер, которому в подъезде своего дома она передала пакет с деньгами.

Однако злоумышленники на этом не успокоились, решив сорвать куш побольше. Через некоторое время они вновь позвонили потерпевшей и сообщили, что денежных средств мало и нужны еще. Пенсионерка собрала еще 100 тысяч рублей и передала прибывшему к ней курьеру. Только к утру женщина, связавшись по телефону с дочерью, поняла, что ее обманули.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Менделеевскому району по подозрению в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров, под предлогом «родственник попал в беду» задержаны двое молодых людей 2003 и 2004 годов рождения. Сумма причиненного ущерба составила 275 тысяч рублей.

В полицию Менделеевска обратилась местная жительница 1938 года рождения. Пенсионерка лишилась 200 тысяч рублей, поверив в байку, которую поведали ей по телефону неизвестные люди.

По аналогичной схеме была обманута 69-летняя жительница Набережных Челнов. Она лишилась 75 тысяч рублей. Потерпевшую не смутил тот факт, что ее дочь не имела водительского удостоверения и на момент звонка лежала в больнице.

Сотрудники уголовного розыска установили, что во всех случаях в роли курьеров выступали одни и те же лица. Полицейские задержали подозреваемых, ими оказались два жителя Набережных Челнов 2003 и 2004 годов рождения.

Выяснилось, что один из молодых людей в мессенджере нашел предложение о быстром заработке. В обязанности входило забирать денежные средства у пожилых граждан и проводить на указанные счета, на что он согласился. Подобный заработок решил предложить своему другу, у которого находился в пользовании автомобиль. Так молодые люди начали свою противоправную карьеру, за которую им предложили 2,5% от полученной суммы. Остальное они перечисляли через банкомат организаторам криминальной деятельности.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В отношении курьеров избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.