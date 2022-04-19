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Ру Тат
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Происшествия
19 апреля 2022  11:05
Полина Шевчук

Полицейские разыскивают организаторов подпольного казино в Челнах

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В Набережных Челнах сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам выяснили, что в одном и нежилых зданий города организовано казино. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Помещение было оборудовано компьютерами и игровыми автоматами. Полицейские изъяли из казино 13 системных блоков с мониторами, 6 игровых автоматов, а также мобильники и деньги.

Сейчас правоохранители устанавливают организаторов нелегального бизнеса.
 

 

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