Полицейские разыскивают организаторов подпольного казино в Челнах

В Набережных Челнах сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам выяснили, что в одном и нежилых зданий города организовано казино. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Помещение было оборудовано компьютерами и игровыми автоматами. Полицейские изъяли из казино 13 системных блоков с мониторами, 6 игровых автоматов, а также мобильники и деньги.

Сейчас правоохранители устанавливают организаторов нелегального бизнеса.

