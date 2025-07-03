Полицейские разыскивают афериста, обманувшего жительницу Казани при покупке мебели онлайн

В Казани 19-летняя местная жительница стала жертвой мошенника, пытаясь купить тумбочку на сайте бесплатных объявлений.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Казани, девушка связалась с продавцом, который отправил ей ссылку для оплаты. Перейдя на сайт, она набрала реквизиты своей банковской карты.

Сразу после этого потенциальной покупательнице пришло СМС-уведомление о списании более восьми тысяч рублей. Девушка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

«Сотрудниками полиции проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», – сообщает пресс-служба ведомства.