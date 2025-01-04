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Полицейские разбираются в обстоятельствах массовой драки в Сабинском районе РТ
Полицейские выясняют обстоятельства массовой драки, произошедшей в одном из поселков Сабинского района Татарстана.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, сообщение о драке поступило 2 января. По предварительным данным, между шестью мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.
«Информация о пострадавших в медицинские учреждения не поступала. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
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