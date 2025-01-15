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Руc Тат
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Происшествия 15 января 2025 10:43

Полицейские разбираются в обстоятельствах драки с поножовщиной на Адоратского в Казани

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В Казани полицейские начали проверку после драки, которая произошла в одном из подъездов многоэтажки на улице Адоратского. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Выяснилось, что между двумя пьяными мужчинами возник конфликт. В какой-то момент один их них ударил приятеля ножом. Пострадавшего увезли в больницу.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в пресс-службе ведомства.

#умвд казани
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