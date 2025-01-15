Полицейские разбираются в обстоятельствах драки с поножовщиной на Адоратского в Казани

В Казани полицейские начали проверку после драки, которая произошла в одном из подъездов многоэтажки на улице Адоратского. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Выяснилось, что между двумя пьяными мужчинами возник конфликт. В какой-то момент один их них ударил приятеля ножом. Пострадавшего увезли в больницу.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в пресс-службе ведомства.