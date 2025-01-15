Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полицейские разбираются в обстоятельствах драки с поножовщиной на Адоратского в Казани
В Казани полицейские начали проверку после драки, которая произошла в одном из подъездов многоэтажки на улице Адоратского. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.
Выяснилось, что между двумя пьяными мужчинами возник конфликт. В какой-то момент один их них ударил приятеля ножом. Пострадавшего увезли в больницу.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в пресс-службе ведомства.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников