Полицейские разбираются в обстоятельствах нападения собак на пенсионерку под Чистополем

На днях в соцсетях появились сообщения о том, что в поселке Луч Чистопольского района стая бездомных собак напала на пожилую женщину. По словам авторов публикации, женщина получила травмы и была госпитализирована.

Как сообщили в администрации Чистопольского района, собаки не являются безхозяйными. По предварительным данным, из-за недосмотра одного из членов семьи собаки выбежали на улицу и напали на проходящую мимо женщину.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранительные органы.