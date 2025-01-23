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Происшествия 23 января 2025 09:50

Полицейские разбираются в обстоятельствах нападения собак на пенсионерку под Чистополем

На днях в соцсетях появились сообщения о том, что в поселке Луч Чистопольского района стая бездомных собак напала на пожилую женщину. По словам авторов публикации, женщина получила травмы и была госпитализирована.

Как сообщили в администрации Чистопольского района, собаки не являются безхозяйными. По предварительным данным, из-за недосмотра одного из членов семьи собаки выбежали на улицу и напали на проходящую мимо женщину.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранительные органы.

#нападение собак #чистопольский район
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