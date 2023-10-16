Полицейские рассказали студентам казанского техникума о вреде наркотиков

Фото: Пресс-служба УМВД России по Казани

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани вместе со специалистом республиканского наркодиспансера рассказали студентам казанского техникума о вреде наркотиков. Мероприятие для студентов прошло благодаря всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщают в пресс-службе УМВД России по Казани.

Ребятам рассказали об ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств, о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность через сеть Интернет.

После этого медицинский психолог республиканского наркодиспансера Адель Абдрахманов обозначил негативные последствия употребления наркотиков, рассказал о возможностях и результатах медицинской помощи, оказываемой наркозависимым.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Казани

Ребята задавали интересующие их вопросы и поблагодарили участников встречи за познавательную лекцию.

В ведомстве отметили, что с 16 по 27 октября 2023 года в Казани проходит II этап всероссийской оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Целью мероприятий является привлечение общественности к участию в противодействии наркопреступности и незаконному обороту наркотиков.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Казани

В ведомстве напомнили: обо всех фактах сбыта наркотиков либо их немедицинского потребления можно сообщить в полицию по телефонам (843) 291 48 21 (дежурная часть), 291 20 02 (телефон доверия МВД по РТ) либо по номерам 02 (020 с мобильного), 052 (анонимно).