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Полицейские рассказали студентам казанского техникума о вреде наркотиков
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани вместе со специалистом республиканского наркодиспансера рассказали студентам казанского техникума о вреде наркотиков. Мероприятие для студентов прошло благодаря всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщают в пресс-службе УМВД России по Казани.
Ребятам рассказали об ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств, о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность через сеть Интернет.
После этого медицинский психолог республиканского наркодиспансера Адель Абдрахманов обозначил негативные последствия употребления наркотиков, рассказал о возможностях и результатах медицинской помощи, оказываемой наркозависимым.
Ребята задавали интересующие их вопросы и поблагодарили участников встречи за познавательную лекцию.
В ведомстве отметили, что с 16 по 27 октября 2023 года в Казани проходит II этап всероссийской оперативно-профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Целью мероприятий является привлечение общественности к участию в противодействии наркопреступности и незаконному обороту наркотиков.
В ведомстве напомнили: обо всех фактах сбыта наркотиков либо их немедицинского потребления можно сообщить в полицию по телефонам (843) 291 48 21 (дежурная часть), 291 20 02 (телефон доверия МВД по РТ) либо по номерам 02 (020 с мобильного), 052 (анонимно).
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