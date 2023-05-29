Полицейские рассказали пожилым жителям Челнов о том, как не стать жертвами аферистов

Полицейские вместе с представителями Общественного совета при УМВД Челнов рассказали пожилым челнинцам о современных способах мошенничества и подготовили рекомендации о том, как не стать жертвами мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ Набережных Челнов.

Беседа прошла на площади, откуда отправляются автобусы в садово-дачные общества. Челнинцы активно задавали вопросы и рассказывали свои истории общения с мошенниками.

Схема «родственник в беде» стала одной из самых распространенных среди мошенников. Правоохранители еще раз напомнили: если кто-то сообщает о попавших в беду близких людях, проверьте информацию. Как правило, достаточно одного звонка по знакомому номеру телефона, чтобы убедиться, что у родственника или знакомого все в порядке.

Кроме того, полицейские отметили, что аферисты могут звонить и от имени финансовой компании с предложениями обезопасить счета, перевыпустить карту, продиктовать коды и т.п.

Председатель Общественного совета при УМВД Челнов Манфред Мансуров рекомендовал пожилым людям не доверять подобным звонкам и незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию.

В результате проведенной беседы каждый получил памятки с просьбой поделиться информацией с соседями, родными и знакомыми.