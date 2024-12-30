Полицейские рассказали, какие меры безопасности приняты в Татарстане на праздники

В местах новогодних гуляний для безопасности жителей Татарстана приняты все необходимые меры. Об этом на совещании в Доме правительства РТ рассказал заместитель начальника полиции МВД по Татарстану Александр Мищихин.

«Все места проведения праздничных мероприятий заблаговременно обследуются с использованием технических средств и специально обученных собак. В целях предотвращениях дорожно-транспортных происшествий в местах расположения новогодних елок и проведения праздничных мероприятий, где это возможно, предусмотрено выставление дополнительных постов государственной автомобильной инспекции», – отметил он.

Также сотрудники полиции особое внимание будут уделять нарушениям реализации и использования пиротехники, а также соблюдению гражданами особого противопожарного режима.

«Завтра пройдут основные праздничные гуляния, связанные со встречей Нового года, в ночь с 6 на 7 января пройдут торжественные богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова в 43 городах муниципальных районов республики, в 239 церквях и православных храмах. В том числе в Казани в 46 местах. По предварительным данным ожидается, более 30 тысяч человек. В Казани – более шести тысяч», – заключил Александр Мищихин.