Полицейские рассказали, что случилось с казанцем, которому якобы отрезали ухо в баре

Сегодня в соцсетях появились сообщения о том, в одном из казанских баров мужчине отрезали ухо. Автор публикации отмечал, что инцидент произошел в ночном баре на улице Закиева. В итоге на место происшествия прибыли медики и полицейские.

В пресс-службе УМВД России по Казани рассказали «Татар-информу» подробности случившегося. Как выяснилось, в минувшую пятницу 50-летний казанец упал на одной из остановочных площадок общественного транспорта. Мужчина вызвал полицию и медиков, чтобы те подтвердили факт получения травмы. Таким образом казанец ввел сотрудников в заблуждение, чтобы получить больничный лист для предъявления по месту работы.