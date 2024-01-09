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Полицейские рассказали, что случилось с казанцем, которому якобы отрезали ухо в баре
Сегодня в соцсетях появились сообщения о том, в одном из казанских баров мужчине отрезали ухо. Автор публикации отмечал, что инцидент произошел в ночном баре на улице Закиева. В итоге на место происшествия прибыли медики и полицейские.
В пресс-службе УМВД России по Казани рассказали «Татар-информу» подробности случившегося. Как выяснилось, в минувшую пятницу 50-летний казанец упал на одной из остановочных площадок общественного транспорта. Мужчина вызвал полицию и медиков, чтобы те подтвердили факт получения травмы. Таким образом казанец ввел сотрудников в заблуждение, чтобы получить больничный лист для предъявления по месту работы.
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