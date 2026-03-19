Полицейские проводят проверку после видео с двумя девочками на крыше ТЦ «Кольцо»

Полицейские начали проводить проверку после появления видео, снятого двумя девочками на крыше ТЦ «Кольцо» в Казани.

Ранее в соцсетях распространилось видео, которое было снято двумя детьми на крыше торгового центра. По словам авторов, забраться наверх не составило никакого труда, потому что все двери и лестницы были открыты.

«Проверка идет в отделе полиции «Вишневский». По ее результатам будет принято процессуальное решение», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.