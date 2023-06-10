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Руc Тат
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Происшествия 10 июня 2023 13:25

Полицейские проводят проверку после избиения детей у подъезда в Челнах

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В социальных сетях опубликовали запись с камеры домофона в Челнах, на которой видно, как женщина устроила разборки с подростками.

В какой-то момент рядом появляется мужчина и ударяет девушку, сидевшую на скамейке.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД России по РТ, правоохранители в курсе ситуации и проводят проверку по данному факту. В том числе устанавливают личность мужчины и женщины.

#Набережные Челны
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