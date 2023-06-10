Полицейские проводят проверку после избиения детей у подъезда в Челнах

В социальных сетях опубликовали запись с камеры домофона в Челнах, на которой видно, как женщина устроила разборки с подростками.

В какой-то момент рядом появляется мужчина и ударяет девушку, сидевшую на скамейке.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД России по РТ, правоохранители в курсе ситуации и проводят проверку по данному факту. В том числе устанавливают личность мужчины и женщины.