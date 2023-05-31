Полицейские проводят проверку после избиения бабушки в Нижнекамске, попавшего на видео

Сегодня в соцсетях появилось информация о драке двух женщин в Нижнекамске. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел на рынке города.

По словам очевидцев инцедента, пожилая женщина хотела вернуть товар продавцу, после чего возник конфликт. На видео видно, что продавец значительно моложе бабушки-покупателя. В какой-то момент пожилая женщина падает и начинает кричать. По словам очевидцев, продавец отдала деньги за товар после того, как за пожилую женщину начали заступаться прохожие. Пожилая женщина ушла вся в крови.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД по Нижнекамску, инцидент произошел на территории одного из рынков города. Сегодня в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение о конфликте между жительницами города.

В ведомстве отметили, что в настоящее время правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.