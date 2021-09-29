Полицейские проверяют сообщение о том, что у жительницы Казани в ТЦ едва не похитили сына

Жительница Казани рассказала в соцсетях, что ее маленького сына едва не украли в торговом центре «Тандем». Пост накануне вечером появился в социальных сетях.

По словам женщины, на первом этаже торгового центра к ней подсела некая бабушка и заговорила с ней и ребенком. Угостила мальчика конфетами.

В какой-то момент ребенок отошел от матери и зашел за колонну, к нему, по словам матери, направилась некая женщина. Мать бросилась в ту сторону и увидела, как женщина уводит ее малыша.

«Когда ищут родителей ребёнка, то как минимум оглядываются по сторонам, пытаясь взглядом найти родителей или спрашивают "это ваш ребёнок". Но эта дамочка не отпускала ребёнка, даже когда я подбежала. На мой вопрос почему она трогает моего ребёнка, она сказала: всё нормально.. и не отпустила руку. Я выхватила ребёнка и ушла», – рассказала жительница Казани. (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Т-и)

По словам взволнованной матери, бабушка и незнакомка «работают в тандеме».

Дома женщина рассказала все супругу, а тот настоял на обращении в полицию.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, обращение от женщины с просьбой разобраться в ситуации, действительно поступило в отдел полиции «Московский», однако заявление она пока не написала.

«В настоящее время полицейские изучают записи камер видеонаблюдения торгового центра, после чего будут сделаны соответствующие выводы и при необходимости приняты меры», – рассказали агентству в пресс-службе городской полиции.