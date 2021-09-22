Полицейские проверяют информацию о том, что в жилом доме в Челнах организовали бордель

Полиция проверяет информацию, которая появилась в СМИ, о том, что в одной из квартир жилого дома в 19-м комплексе в Набережных Челнах организовали бордель.

«Пока информация о том, что в квартире был организован притон, проверяется. По результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Набережным Челнам.

Как стало известно агентству, жильцы дома обратились в СМИ: они утверждают, что в доме уже некоторое время действует настоящий бордель.