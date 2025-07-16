Полицейские провели рейды на пляжах РТ и напомнили о правилах безопасного отдыха на воде
За последний месяц в Татарстане увеличилось число трагедий на воде с участием детей. С 9 по 15 июня произошло 12 несчастных случаев на воде, в которых погибли трое детей. За период с начала года до конца мая было зафиксировано 27 происшествий, унесших жизни 19 человек.
С наступлением жаркой погоды все больше людей, в том числе дети, проводит время у водоемов. Чтобы предотвратить трагедии, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Татарстан, а также Управлений МВД России по Набережным Челнам и Казани провели профилактические рейды на городских пляжах.
Детям объяснили, почему нельзя купаться без взрослых, рассказали о правилах безопасного поведения у воды. С родителями провели беседы – напомнили, что они несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей, даже если те просто играют неподалеку от берега.
Если полицейские увидят несовершеннолетних без присмотра возле водоемов, родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащий контроль за детьми у водоемов.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, в этом году за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечено около 3 тыс. родителей.
Несмотря на запрещающие знаки, люди продолжают купаться в неположенных местах. Особенно тревожит ситуация с подростками, которые отдыхают у воды без взрослых.
Полицейские призывают татарстанцев соблюдать меры безопасности, чтобы избежать возможной трагедии:
- не оставлять детей без присмотра у воды ни на минуту;
- отдыхать только на оборудованных пляжах со спасателями;
- обязательно использовать яркие спасательные жилеты или нарукавники;
- объяснить детям важность соблюдения правил безопасности.