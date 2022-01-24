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Происшествия
24 января 2022  16:21
Полина Шевчук

Полицейские провели для казанских студентов экскурсию по музею полиции

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Полицейские провели для казанских студентов экскурсию по музею полиции

Ежегодно в преддверии Дня студента в Казани полицейские проводят акцию «Студенческий десант». В этот раз студенты вузов и ссузов побывали на экскурсии в полиции, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

 

Фото: © УМВД России по Казани

Юноши и девушки побывали в музее полиции, где узнали, как создавались первые отделы милиции в Казани, а также выслушали истории о легендарных сотрудниках и запутанных криминальных делах.

 

Фото: © УМВД России по Казани

Кроме того, студентам показали тир, где полицейские проводят тренировки, а также проводили в конюшню и продемонстрировали снаряжение кавалеристов.

 

Фото: © УМВД России по Казани


Еще одним сюрпризом для ребят стало посещение кинологической службы. Студенты с интересом следили за показательными выступлениями служебных собак, которые с легкостью находили на площадке спрятанные наркотики.

 

Фото: © УМВД России по Казани

 

Фото: © УМВД России по Казани

 

#УМВД России по г.Казани #день студента
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