Полицейские провели для казанских студентов экскурсию по музею полиции

Ежегодно в преддверии Дня студента в Казани полицейские проводят акцию «Студенческий десант». В этот раз студенты вузов и ссузов побывали на экскурсии в полиции, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Фото: © УМВД России по Казани

Юноши и девушки побывали в музее полиции, где узнали, как создавались первые отделы милиции в Казани, а также выслушали истории о легендарных сотрудниках и запутанных криминальных делах.

Фото: © УМВД России по Казани

Кроме того, студентам показали тир, где полицейские проводят тренировки, а также проводили в конюшню и продемонстрировали снаряжение кавалеристов.

Фото: © УМВД России по Казани



Еще одним сюрпризом для ребят стало посещение кинологической службы. Студенты с интересом следили за показательными выступлениями служебных собак, которые с легкостью находили на площадке спрятанные наркотики.

Фото: © УМВД России по Казани