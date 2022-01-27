Полицейские прикрыли подпольный цех, где трое жителей РТ делали ядовитую незамерзайку
В Челнах сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам обнаружили подпольный цех, где изготавливали и разливали по тарам незамерзайку с признаками фальсификата. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Стеклоомывающую жидкость производили с использованием метилового спирта, который является ядовитым веществом.
В цехе было обнаружено и изъято 6700 литров незамерзайки, сырье для ее изготовления, тара для розлива, крышки и этикетки. Документов на продукцию не было.
Установлено, что к организации подпольного производства причастны двое нижнекамцев и один житель Елабуги.
Незамерзайку отправили на экспертизу.