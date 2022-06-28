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Происшествия
28 июня 2022  16:05
Павел Климчак

Полицейские прикрыли подпольное казино в подвале жилого дома в Казани

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Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили, что в подвале жилого дома на улице Восстания в Казани организовано подпольное казино. Оперативники ликвидировали работу игорного салона, во время осмотра внутри обнаружили деньги и 12 компьютеров.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проведение азартных игр». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до четырех лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

#подпольное казино
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