Полицейские прикрыли подпольное казино в подвале жилого дома в Казани

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили, что в подвале жилого дома на улице Восстания в Казани организовано подпольное казино. Оперативники ликвидировали работу игорного салона, во время осмотра внутри обнаружили деньги и 12 компьютеров.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проведение азартных игр». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до четырех лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.