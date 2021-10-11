Полицейские прикрыли подпольное казино в подвале одной из многоэтажек Казани

Оперативники ОЭБ и ПК УМВД России по Казани установили, что в подвале одной из многоэтажек города организовано незаконное казино. На месте оперативники обнаружили 16 игральных аппаратов, 4 моноблока, Wi-Fi роутер, различные документы и деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Выяснилось, что организатором подпольного казино был житель Казани. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.