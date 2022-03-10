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Происшествия
10 марта 2022  16:47
Павел Климчак

Полицейские прикрыли подпольное казино в одном из казанских подвалов

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Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили, что в подвале одного из домов на улице Островского было организовано незаконное казино. Помещение было оборудовано необходимой техникой и компьютерами.

Оперативники прикрыли работу подпольного игрового салона, они обнаружили 10 игровых аппаратов, 21 монитор и столько же системных блоков, а также несколько телефонов.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают личности организаторов подпольного казино.

#подпольные казино
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