Полицейские прикрыли подпольное казино в одном из домов в Набережных Челнах

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Челнам обнаружили в одном из домов поселка Зяб незаконное подпольное казино.

Оперативники изъяли из игрового салона 10 компьютеров, три телефона, более 16 тысяч рублей и черновые записи. Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых – двое челнинцев 24 и 20 лет. Сейчас стражи порядка устанавливают личности всех, кто также может быть причастен к организации подпольного казино. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.