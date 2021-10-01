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1 октября 2021  17:09
Павел Климчак

Полицейские прикрыли подпольное казино в Лениногорском районе

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Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Лениногорскому району установили, что в одном из нежилых помещений организован подпольный игорный салон. На месте оперативники обнаружили и изъяли все оборудование: 16 компьютеров, 15 флешек, кассовый аппарат, мини-принтер для печати талонов и деньги.

Сейчас стражи порядка устанавливают всех, кто может быть причастен к организации подпольного казино.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до четырех лет.

#уголовное дело #лениногорский район #подпольное казино
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