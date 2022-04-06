Полицейские прикрыли наркопритон в одной из квартир в Бугульме

Как установили оперативники отдела наркоконтроля Бугульмы, 37-летний местный житель регулярно предоставлял свою квартиру в жилом доме на улице Нефтяников для употребления наркотиков.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Во время осмотра квартиры стражи порядка нашли и изъяли посуду со следами психотропных веществ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Содержание наркопритона». По этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы до четырех лет. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России по Бугульминскому району.