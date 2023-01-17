Полицейские прикрыли канал оптовой поставки контрафактных сигарет в Татарстан

В Татарстане сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, несколько человек наладили канал оптовой поставки в республику контрафактной табачной продукции.

Как стало известно «Татар-информу», один из участников незаконного бизнеса делал заказы продукции через мессенджеры, а после получал их в пунктах выдачи. Для хранения нелегальных сигарет использовали гараж.

Поймали бизнесменов, когда они сгружали очередную партию контрафакта в гаражный бокс. Всего оперативники изъяли почти 13 тысяч пачек сигарет, на которых не было специальных федеральных марок Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Вся изъятая продукция направлена на экспертизу.



