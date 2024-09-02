Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полицейские помогли многодетной маме из Казани собрать детей в школу
В Казани сотрудники отдела полиции «Танкодром» совместно с Общественным советом помогли многодетной семье собраться в школу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Многодетная мама Алина Гильманова воспитывает четырех детей одна. В этом учебном году ее большая семья нуждалась в финансовой помощи. Сотрудники полиции и представители общественности не оставили их без внимания и решили оказать поддержку. Девочки Ясмина (13 лет), Рамина (9 лет) и Элина (8 лет) получили подарки с канцелярскими принадлежностями. Младший сын Карим (7 лет) пошел в этом году в первый класс, поэтому ему подарили ранец и букварь. Мальчик с энтузиазмом рассматривал подарки и поделился своей мечтой стать сотрудником органов внутренних дел, когда вырастет. Полицейские провели для детей экскурсию по отделу полиции, показали служебный автомобиль и дали возможность включить сирену.
В свою очередь инспектор отдела по делам несовершеннолетних Юлия Кияткина провела беседу с матерью, напомнив ей о правилах безопасного поведения в различных ситуациях. Представитель Общественного совета пожелал детям успехов в учебе и достижения высоких результатов. Многодетная мама выразила благодарность сотрудникам полиции за оказанную помощь и поддержку.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»