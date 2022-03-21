Полицейские помешали бизнесмену из РТ продать две тысячи пачек контрафактных сигарет

Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Бугульминскому району установили, что местный предприниматель купил немаркированные сигареты на общую сумму около 200 тысяч рублей и готовился их продать.

Оперативники помешали этому и изъяли около двух тысяч пачек контрафактных сигарет. В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сигареты направили на экспертизу, как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Бугульминскому району.