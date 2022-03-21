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Происшествия
21 марта 2022  10:31
Павел Климчак

Полицейские помешали бизнесмену из РТ продать две тысячи пачек контрафактных сигарет

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Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Бугульминскому району установили, что местный предприниматель купил немаркированные сигареты на общую сумму около 200 тысяч рублей и готовился их продать.

Оперативники помешали этому и изъяли около двух тысяч пачек контрафактных сигарет. В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сигареты направили на экспертизу, как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Бугульминскому району.

#сигареты #контрафакт
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