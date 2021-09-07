Полицейские поймали жителя Высокогорского района, который поджег дома двух соседок

Ночью 5 сентября в селе Чепчуги Высокогорского района республики загорелся дом 68-летней женщины. Прибывшие на место полицейские опросили возможных свидетелей, а также осмотрели место происшествия.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, в кратчайшие сроки был установлен и задержан предполагаемый поджигатель. Им оказался 29-летний местный житель. Мужчина во всем сознался и рассказал, что причиной поджога стали неприязненные отношения с соседкой. Кроме того, 26 августа он таким же способом решил навредить другой соседке – 33-летней медсестре. Злоумышленник также ночью поджег дом медика.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

