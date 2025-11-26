Полицейские поймали грабителей, которые «обчистили» офис и ювелирную мастерскую в Казани

Полицейские задержали пятерых граждан ближнего зарубежья, которые с августа по октябрь совершили серию ночных краж в Казани и Рязани. Ущерб составил около 15 млн рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Казани злоумышленники похитили металлический ящик с 2,5 млн рублей из офиса, а также 230 украшений стоимостью более 5 млн рублей из ювелирной мастерской.

В Рязани они украли драгоценности из магазина на сумму свыше 3 млн рублей, а также деньги и ценности у жителей квартир — около 4 млн рублей.

Подозреваемых поймали в Московском регионе. Трое из них ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления. При обысках изъяты деньги, ювелирные изделия, смартфоны и автомобиль.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Все фигуранты заключены под стражу, следствие продолжается.