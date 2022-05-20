Полицейские поймали в Казани иностранца-закладчика

Во время патрулирования улиц Московского района Казани полицейские обратили внимание на мужчину в лесопосадке. Стражи порядка остановили его для проверки документов, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Выяснилось, что прохожий – 31-летний уроженец одной из стран Азии. Полицейские досмотрели иностранца нашли у него 18 свертков с каким-то веществом внутри. Экспертиза установила, что в пакетиках был спрятан мефедрон весом чуть менее 5 г и синтетический наркотик PVP – чуть больше 12,4 г.

Также стражи порядка провели обыски по месту жительства задержанного. Там было найдено и изъято еще около 900 г синтетики. После этого мужчина показал полицейским места закладок.

На иностранца возбуждено уголовное дело по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». На время следствия мужчину поместили под стражу.

