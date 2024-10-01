Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полицейские Татарстана поймали мужчину, который на видео сломал православный крест
В Татарстане полицейские поймали мужчину, который зафиксировал на камеру процесс разрушения православного креста. На видеозаписи мужчина ругается нецензурной бранью и ломает деревянный православный крест.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, подозреваемого задержали в Альметьевске. Им оказался 31-летний житель Томской области.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решения в соответствии с законодательством Российской Федерации», – добавили в ведомстве.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников