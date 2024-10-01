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Происшествия 1 октября 2024 16:13

Полицейские Татарстана поймали мужчину, который на видео сломал православный крест

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В Татарстане полицейские поймали мужчину, который зафиксировал на камеру процесс разрушения православного креста. На видеозаписи мужчина ругается нецензурной бранью и ломает деревянный православный крест.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, подозреваемого задержали в Альметьевске. Им оказался 31-летний житель Томской области.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решения в соответствии с законодательством Российской Федерации», – добавили в ведомстве.

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