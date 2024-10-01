Полицейские Татарстана поймали мужчину, который на видео сломал православный крест

В Татарстане полицейские поймали мужчину, который зафиксировал на камеру процесс разрушения православного креста. На видеозаписи мужчина ругается нецензурной бранью и ломает деревянный православный крест.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, подозреваемого задержали в Альметьевске. Им оказался 31-летний житель Томской области.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решения в соответствии с законодательством Российской Федерации», – добавили в ведомстве.