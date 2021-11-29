news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
29 ноября 2021  16:12
Полина Шевчук

Полицейские поймали студента из Казани, который торговал «синтетикой»

news_top_970_100

Как было установлено полицейскими, 20-летний студент одного из вузов Казани занимается продажей наркотиков.

По данным пресс-службы УМВД России по Казани, юноша был задержан в минувшую пятницу на улице Дубравная. При досмотре у студента был обнаружен 21 сверток, обмотанный изолентой. Также в его сумке был найден пакет со светлым порошком. Выяснилось, что в пакетиках был метилэфедрон общим весом 23 г.

Студента задержали. На время следствия он помещен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

 

 

 

#наркокурьер #умвд россии по казани #синтетика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное