Полицейские поймали студента из Казани, который торговал «синтетикой»

Как было установлено полицейскими, 20-летний студент одного из вузов Казани занимается продажей наркотиков.

По данным пресс-службы УМВД России по Казани, юноша был задержан в минувшую пятницу на улице Дубравная. При досмотре у студента был обнаружен 21 сверток, обмотанный изолентой. Также в его сумке был найден пакет со светлым порошком. Выяснилось, что в пакетиках был метилэфедрон общим весом 23 г.

Студента задержали. На время следствия он помещен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.