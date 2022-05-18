Полицейские поймали пьяного челнинца, который пришел в школу в поисках обидчиков ребенка

Накануне в отдел полиции в Челнах поступило анонимное сообщение, что в одной из школ города мужчина ведет себя неадекватно. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Прибывшие полицейские задержали 39-летнего челнинца и доставили его в отдел. В отношении дебошира был составлен административный материал по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Ближайшие трое суток мужчина проведет за решеткой.

Как удалось выяснить агентству, челнинец был пьян. Он пришел в школу якобы в поисках обидчиков своего ребенка.

