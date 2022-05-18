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Ру Тат
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Происшествия
18 мая 2022  14:50
Полина Шевчук

Полицейские поймали пьяного челнинца, который пришел в школу в поисках обидчиков ребенка

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Накануне в отдел полиции в Челнах поступило анонимное сообщение, что в одной из школ города мужчина ведет себя неадекватно. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Прибывшие полицейские задержали 39-летнего челнинца и доставили его в отдел. В отношении дебошира был составлен административный материал по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Ближайшие трое суток мужчина проведет за решеткой.

Как удалось выяснить агентству, челнинец был пьян. Он пришел в школу якобы в поисках обидчиков своего ребенка.
 

#дебошир #МВД по РТ
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