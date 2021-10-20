Полицейские поймали посетителя ж/д вокзала в Казани, спрятавшего в кроссовке наркотики

В здании железнодорожного вокзала «Казань-2» полицейские обратили внимание на мужчину, который вел себя неадекватно – у него были все признаки опьянения, а также нарушена координация движений.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте, 29-летнего жителя Высокогорского района задержали и доставили служебное помещение транспортной полиции. Там выяснилось, что в кроссовке он прятал пакетик с порошком. Экспертиза установила, что в свертке было 0,40 г мефедрона.

Фото: © пресс-служба Казанского ЛУ МВД России на транспорте

По месту жительства татарстанца провели обыск, где розыскной пес по кличке Зайка нашел в кладовке металлическую банку с травкой. Общий вес найденной марихуаны составил 4,6 г.

Фото: © пресс-служба Казанского ЛУ МВД России на транспорте

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Теперь Татарстану может грозить до трех лет лишения свободы.