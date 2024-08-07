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Происшествия 7 августа 2024 16:56

Полицейские поймали курьера телефонных мошенников, обманувших татарстанцев на 6 млн

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Казанские полицейские поймали 21-летнего жителя Пермской области, который работал курьером мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. На сегодняшний день установлена его причастность к трем эпизодам. Общая сумма причиненного ущерба составила более 6 млн рублей.

Жертвам мошенничества звонили по телефону, представляясь сотрудниками банка. Они говорили, что кто-то взял кредит на их имя, чтобы сохранить свои деньги, нужно перевести их на другие счета. Одна из жертв даже продала свою квартиру, чтобы отдать нужную сумму мошенникам.

Задержанный молодой человек сознался, что брал себе небольшой процент от похищенных денег в качестве награды.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Задержанного молодого человека заключили под стражу.

#Мошенничество
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