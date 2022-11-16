Полицейские поймали казанца, который забрал у бабушки деньги по требованию аферистов

В полицию обратилась 80-летняя жительница Казани. Бабушка рассказала, что она стала жертвой аферистов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Пенсионерка сообщила, что ей позвонил незнакомец и сообщил, что ее внучка попала в ДТП. Однако девушке можно было помочь – передать деньги через курьера. Женщина согласилась – она собрала 100 тыс. рублей и передала их юноше, который приехал.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Курьером оказался 18-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проверяют причастность казанца к другим аналогичным преступлениям.

