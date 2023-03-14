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Полицейские поймали казанца, который выращивал в теплице коноплю
В начале марта оперуполномоченные наркоконтроля обнаружили в Казани теплицу, оборудованную для культивирования конопли, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.
Теплицу, где культивировались наркотические растения, организовал на улице Светлая в Казани 43-летний местный житель. Теплица была оборудована в подвале жилого дома. Там же были найдены несколько черных пакетов и пластиковых тар с частями растений.
«Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством канабис (марихуана) массой около полукилограмма», – пояснили в пресс-службе управления.
Казанец свою вину признал и пояснил, что культивировал и хранил коноплю для себя. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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