Полицейские поймали казанца, который выращивал в теплице коноплю

В начале марта оперуполномоченные наркоконтроля обнаружили в Казани теплицу, оборудованную для культивирования конопли, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Теплицу, где культивировались наркотические растения, организовал на улице Светлая в Казани 43-летний местный житель. Теплица была оборудована в подвале жилого дома. Там же были найдены несколько черных пакетов и пластиковых тар с частями растений.

«Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством канабис (марихуана) массой около полукилограмма», – пояснили в пресс-службе управления.

Казанец свою вину признал и пояснил, что культивировал и хранил коноплю для себя. По данному факту возбуждено уголовное дело.