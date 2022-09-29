news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
29 сентября 2022  18:02
Павел Климчак

Полицейские поймали казанца, который вез две тысячи литров контрафактного спирта

news_top_970_100

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Казани установили, что 67-летний казанец незаконно продает этиловый спирт с признаками контрафакта.

Кроме того, мужчина организовал канал оптовых поставок этилового спирта в Татарстан, не имея соответствующей лицензии.

Совместно с сотрудниками ГИБДД оперативники задержали мужчину во время перевозки спирта.

«Общий объем изъятой спиртосодержащей продукции составил 2000 литров.
Образцы изъятой алкогольной продукции направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщила пресс-секретарь УЭБ и ПК МВД по РТ Люция Тимергалиева.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100