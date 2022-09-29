Полицейские поймали казанца, который вез две тысячи литров контрафактного спирта

Сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Казани установили, что 67-летний казанец незаконно продает этиловый спирт с признаками контрафакта.

Кроме того, мужчина организовал канал оптовых поставок этилового спирта в Татарстан, не имея соответствующей лицензии.

Совместно с сотрудниками ГИБДД оперативники задержали мужчину во время перевозки спирта.

«Общий объем изъятой спиртосодержащей продукции составил 2000 литров.

Образцы изъятой алкогольной продукции направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщила пресс-секретарь УЭБ и ПК МВД по РТ Люция Тимергалиева.