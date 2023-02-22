Полицейские поймали казанца, который украл бампер с каршеринга

В полицию обратился представитель каршеринговой компании. Он рассказал, что с припаркованной на проспекте Ямашева в Казани иномарки неизвестный снял бампер. Сумму ущерба заявитель оценил в 70 тысяч рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Полицейским удалось с кратчайшие сроки установить похитителя. Им оказался 29-летний ранее судимый житель города. Свою вину мужчина признал и вернул украденный бампер. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».