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Руc Тат
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Происшествия 22 февраля 2023 08:09

Полицейские поймали казанца, который украл бампер с каршеринга

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В полицию обратился представитель каршеринговой компании. Он рассказал, что с припаркованной на проспекте Ямашева в Казани иномарки неизвестный снял бампер. Сумму ущерба заявитель оценил в 70 тысяч рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Полицейским удалось с кратчайшие сроки установить похитителя. Им оказался 29-летний ранее судимый житель города. Свою вину мужчина признал и вернул украденный бампер. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

#кража #каршеринг #умвд рф по казани
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